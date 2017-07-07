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Луганск, 7 июля. Второй за день мощный взрыв прогремел в центре Луганска. По предварительным данным, неподалеку от места первого взрыва, который власти республики расценили как теракт, взорвался автомобиль.

Местные жители рассказали ФАН, что взрыв был мощным. «Мы почувствовали встряску, находясь за полкилометра от места происшествия». — поделились очевидцы.

Напомним, первый взрыв произошел у дома правительства в пятницу днем. Его жертвой стала военнослужащая ЛНР, пять человек получили ранения. Обстоятельства и подробности нового ЧП выясняются.