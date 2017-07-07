«Адмирал Кузнецов» пройдет парадом в честь Дня ВМФ в Североморске

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Москва, 7 июля. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» приме участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Североморске. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

«Адмирал Кузнецов» будет задействован в Военно-морском параде в Севастополе, который будет проходить в Кольском заливе на рейде города Североморска. Как уточнил Серга, всего в параде примут участие более полутора десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения. В их числе — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большой противолодочный корабль «Североморск» и т.д.

Торжественные мероприятия начнутся с построения личного состава и подъема Военно-морского, государственного флагов и флагов расцвечивания.

В честь праздника рядовым гражданам откроют вход на два боевых корабля. Помимо военно-морского парада, в День ВМФ состоится военно-спортивный праздник.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» находился в боевом походе в Сирии и вернулся в Североморск в феврале.