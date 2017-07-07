Донбасс: ОБСЕ зафиксировала увеличение числа обстрелов на 25%

В Избранное

Киев, 7 июля. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

По его словам, за минувшую неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение на 25% случаев нарушения перемирия по сравнению с прошлой неделей.

Ранее заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин заявил, что за минувшую неделю подразделения вооруженных сил Украины 207 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории республики 865 снарядов и мин.