Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве

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Москва, 7 июля. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве. Ожидается, что ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду придет в российскую столицу в пятницу до 21.00.

Горожан, которых разгул стихии застал на улице, просят не подходить близко к деревьям, дорожным знакам и рекламным конструкциям, а владельцев автомобилей — прятать машины в гаражах. По словам специалистов, ближайшее несколько дней температура воздуха в Москве будет держаться на 4-6 градусов ниже климатической нормы.