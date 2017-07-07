Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве
Москва, 7 июля. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве. Ожидается, что ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду придет в российскую столицу в пятницу до 21.00.
Горожан, которых разгул стихии застал на улице, просят не подходить близко к деревьям, дорожным знакам и рекламным конструкциям, а владельцев автомобилей — прятать машины в гаражах. По словам специалистов, ближайшее несколько дней температура воздуха в Москве будет держаться на 4-6 градусов ниже климатической нормы.
«В Ярославской области 7–8 июля сильный дождь, 9 июля ливневый дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с. 7–9 июля в Белгородской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность», — пояснили в метеослужбе.