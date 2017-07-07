Путин на саммите G20 призвал не терять самообладание в ситуации вокруг КНДР

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Гамбург, 7 июля. Российский президент Владимир Путин назвал вопрос ядерной программы КНДР очень острым, требующим прагматичного и аккуратного подхода.

Ядерная программа КНДР является очень острой проблемой и для ее решения необходимо действовать прагматично и очень аккуратно, сказал российский лидер Владимир Путин на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

«Северокорейская ядерная программа — очень острая проблема. Здесь надо не терять самообладание, действовать нужно прагматично и очень аккуратно», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что рад возможности обсудить данный вопрос с президентом Кореи. Напомним, что сегодня в немецком Гамбурге проходит саммит на высшем уровне — лидеры «Группы двадцати», а также представители делегаций приглашенных стран обсудят вопрос международной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Пхеньяна, а также борьбу с терроризмом.