Трамп на рабочей встрече лидеров G20 похвастался успехами в роли президента

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Гамбург, 7 июля. Американский лидер Дональд Трамп на рабочей встрече G20 рассказывал о своих успехах на посту президента. Об этом сообщает DPA со ссылкой на дипломатов.

Заседание проходило в закрытом режиме. Присутствовавшие дипломаты сообщили, что Трамп рассказывал коллегам по «двадцатке», как хорошо чувствует себя американская экономика.

Вместе с тем, Трамп не упустил случая сделать заявление относительно ядерной программы Пхеньяна, что не соответствовало тематике встречи — она была посвящена экономическим вопросам.

Трамп выступал на заседании первым; после него к участникам встречи обратился глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который попытался вернуть ход встречи к первоначальной теме. Так, он заявил о важности открытых многосторонних торговых отношений.