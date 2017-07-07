Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить Южную Корею

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Гамбург, 7 июля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время саммита G20 в немецком городе Гамбург пригласил главу России Владимира Путина посетить свою страну.

Глава России во время встречи пригласил Муна Чжэ Ина принять участие в экономическом форуме во Владивостоке. В свою очередь южнокорейский лидер пригласил Путина посетить его страну.

«Это будет очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами», — констатировала глава Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что после традиционной церемонии фотографирования лидеров стран G20, принимающих участие в саммите в Гамбурге, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель кратко пообщались.