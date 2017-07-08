Сирия итоги за сутки на 8 июля 6.00: Сирийская армия теснит ИГ от «Дороги жизни», САА атакует ИГ* в Хаме

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Сирия, 8 июля. Сирийская армия сражается против ИГИЛ*** восточнее селения Шейх Хиляля возле «Дороги жизни» на Алеппо. ИГИЛ* противостоят боевика САА** в провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от боевиков десять домов в Айн Тарме в Восточной Гуте Дамаска; нанесла авиаудары по позициям боевиков в Западном Каламуне.

ВС Турции: вели огонь по курдам возле деревни Мараная и авиабазы Менак.

«Исламское государство»**: вело бой против САА в провинции Хама.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: потеряла штаб военного совета в провинции Эль-Кунейтра.

«Демократические силы Сирии» (SDF)****: отбили у ИГИЛ* деревню Касрат Мухаммад Ага в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Происходят бои между террористической коалицией «Тахрир аш-Шам», основу которой составляют террористы «Джебхат ан-Нусра»****, и террористами ИГИЛ* в районе лагеря беженцев Ярмук, который находится под Дамаском. В лагере попало нескольких минометных снарядов, о жертвах пока не сообщается, передает издание Syriahr.com.

Авиация САР нанесла пять авиаударов по позициям террористов в Западном Каламуне, сообщил источник в Facebook (@Agency.news.Haq).

Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии провели несколько ракетных обстрелов позиций боевиков «Джебхат ан-Нусра»*** в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска. Солдаты 105-й бригады САА отбили у террористов ряд опорных пунктов в деревне Замалка.

Провинция Латакия

Власти Сирии раскрыли банду, члены которой отправляли деньги боевикам. Участники банды арестованы. Об этом заявил представитель сирийских властей на своей странице в Facebook (Al Hadidi Al - Aseel Ahmadmahmad Khalaf). Стоит отметить, что у террористов сокращаются источники внешнего финансирования с Запада, и операция сирийских силовиков может нанести ощутимый удар по бюджету боевиков.

Ранее отмечалось, что наблюдатели РФ зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии за прошедшие сутки. Два из них были отмечены в Латакии.

Провинция Алеппо

Продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками на фронте аль-Захра в пригороде Алеппо. Такая информация сообщается в Твиттере (@AhrarAl_Sham).

Ранее сообщалось, что исламисты вооруженной оппозиции совершили нападение на опорные пункты правительственных сил в одном из северо-западных пригородов административного центра провинции. Боевики убили десять солдат правительственных войск, но официально данная информация пока не была подтверждена.

Также сообщалось, что девять боевиков ССА** перешли на сторону SDF, двое из них являются подростками. Кроме того, сообщается, что боевики ССА** пресекли попытку курдских бойцов проникнуть на свою территорию у населенного пункта Дадат на севере провинции.

Провинция Хомс

Сирийская армия готовит наступательную операцию в провинции Хомс. Бросок планируется совершить из Ресафы в направлении города Аль-Сухна. Тем временм уже сообщается о трагической смерти одного из командиров в этом районе. Погиб бригадный генерал САА Рами Адира. Он был убит в боях с ИГ в районе Аль-Сухны. Как сообщает источник в Твиттер (@ IvanSidorenko1), это произошло во время сражения в пустыне.

Ранее сообщалось, что бойцы САА обстреляла из минометов террористов в северном пригороде Хомса Хуле. Также сообщалось, что идут бои между сирийской армией и ИГИЛ** вдоль трассы Пальмира – Сухна. Стоит отметить, что авиация САР проводила бомбардировки позиций террористов. Кроме САА, в составе которой действует 5-й штурмовой корпус, здесь с террористами сражается бригада «Лива Фатимиюн» и отряды «Хезболлы».

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взорвали водонапорную станцию, находящуюся возле селения ас-Сабха, которое располагается в окрестностях Дейр эз-Зора. Такую информацию передает источник в Твиттер (@DeirEzzor24).

Напомним, что бойцы САА отбили нападение ИГИЛовцев в районе базы аль-Панорама. Также боевая авиация сирийских войск нанесла сокрушительные удары по ИГ около авиабазы и кладбища недалеко от Дейр эз-Зора. Кроме того, ВВС САР проводили бомбардировки укрепрайонов террористов, находящихся рядом с селением Дарнаж.

Провинция Хама

Сирийская армия и союзники ведут бои против террористической группировки ИГ восточнее деревни Шейх Хиляля, сообщает источник в Твиттер (@Syria_Hezb_Iran). Стоит отметить, что деревни Шейх Хиляля находится на «Дороге жизни», которая ведет в Алеппо.

Ранее стало известно о том, что продолжается противостояние на севере провинции. Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** открыли огонь из минометов по позиции бойцов правительственных сил в деревне аль-Масасна. В свою очередь артиллеристы САА** открыли огонь по позициям боевиков в Латамине и Кафр Зите.

Стоит также отметить, что боевой отряд «Соколы пустыни» вместе с союзными силами продолжил наступление к востоку от города Саламия.

Ирак

Боевая авиация Ирака уничтожила пять террористов ИГИЛ* и две машины с пулеметами, принадлежащие террористам, в районе долины Хоран в западной части иракской провинции аль-Анбар. Как отмечает издание Alsumaria.tv, авиаудар был нанесен по боевикам, спасающимся бегством из Мосула.

Между тем боевики ИГ* захватили деревню Имам Гарби к югу от Мосула, находящуюся возле американской базы в этой стране. Также сообщается, что боевики ИГ* ведут огонь по мирным жителям, бегущим из Мосула. Кроме того, ранее стало известно, что в боях за этот город повреждено порядка пяти тысяч домов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)