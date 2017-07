В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Educated in Terror: Deprogramming the Children ISIS Taught to Kill («Прошедшие школу ИГИЛ*: как избавить детей в Мосуле от желания убивать?»), опубликованной NBC News.

Лагерь беженцев ООН возле маленького городка к югу от Мосула кажется морем белых палаток, прожженных солнцем. Под одним из таких тентов, отгоняя от себя назойливых мух, сидит 15-летний Аталлах Салех. Мальчик робко смотрит перед собой. Улыбка мгновенно исчезает с его лица, как только подросток начинает описывать события тех трех лет, когда его родные места находились под властью «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

«Когда пришли ИГИЛ, они стали учить нас, как быть смертниками и собирать самодельные взрывные устройства, — при этих словах глаза мальчика наполняются слезами. — Они раздавали книги со своей пропагандой. Учителя в школе показывали нам, как держать автомат Калашникова, как стрелять и убивать, как стать террористами-смертниками и готовили к джихаду».

С военной точки зрения, кажется, что ИГИЛ, известные здесь под названием ДАИШ, уходят из Ирака. Некоторые СМИ уже назвали взятие Мосула концом власти террористической группировки в стране.

Но целью ИГИЛ в Ираке был не просто военный захват страны, а ее полное покорение. В каждом районе, попавшем под оккупацию группировки, террористы взяли под свой контроль школы и мечети, посадили на места радикально настроенных имамов и преподавателей. Все это проводилось с целью насадить идеологию ИГИЛ среди нового поколения. Сейчас, когда террористы покидают свои боевые позиции, гражданские, которым исламисты годами промывали мозги, оказались разбросанными по всей стране в многочисленных лагерях беженцев.

Согласно ряду свидетельств, условия жизни в некоторых лагерях просто нечеловеческие. В других процветает ответное насилие, направленное против мусульман-суннитов. Все это может создать прекрасные условия для подъема террористических настроений, ведь юноши, такие как Аталлах, уже пропитанные атмосферой радикального исламизма, начинают относиться с неприязнью к своим освободителям.

ИГИЛ в Ираке возникло от генов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) — группировки, которая, как ранее считали, была уничтожена раз и навсегда. Сейчас местные лидеры в Ираке, например, Касем Маслах, командир Хашд Аль-Шааби — бригады шиитских ополченцев, которая борется с боевиками в стране, выражают опасения, что ИГИЛ может также снова «воскреснуть» через несколько лет, за счет многих тысяч молодых людей, которых террористы подвергли идеологической обработке.

«Когда курица откладывает яйца, а потом умирает, яйца остаются и превращаются в новых кур, — объясняет Маслах. — Названия у этих группировок разные, но все они одинаковы. Когда ДАИШ пришли в этот регион, в эти деревни, здесь жили небогатые люди. Они пасут скот, они не имеют образования. Так что ДАИШ встроили в них идеологию салафитов и такфиристов. Они обучали детей с шести-семи лет держать оружие и убивать людей, — добавил он. — Нам нужно перевоспитать их в школах, учителя должны показать им, как избавиться от этих идей, ведь они — лишь дети и в их сознании такие вещи остаются надолго».

По словам начальника лагеря в городе Аль-Алил Заида Адиль Султана, боевики ИГИЛ строили школьную программу таким образом, чтобы поддерживать идеологию джихадистов среди молодежи, даже в случае уничтожения самой группировки.

«Они организовывали для них «курсы», поощряющие насилие и обучающие детей идеям и идеологии джихада, — говорит он. — На математике вместо того, чтобы учить простым « один плюс один равняется двум», они объясняли, что одна пуля плюс одна пуля равна двум пулям. Боевики проводили учебные семинары военной подготовки для мальчиков, где показывали, как нарастить мышечную массу и обучали другим подобным вещам... Они приводили мальчиков в мечети и читали им лекции об исламе и о том, каким должен быть настоящий джихадист».

Султан работает в школе лагеря, прямо в центре моря белых палаток, где учителя пытаются стереть последствия влияния ИГИЛ. Мужчина говорит, что детям, которые были вынуждены посещать школы «джихада», такой опыт нанес глубокую психологическую травму.

«После того, как мы открыли этот лагерь и дети начали возвращаться в классы, мы увидели, что их психика находилась в ужасающем состоянии, — объясняет Султан. — Они боялись шумов, самолетов, — невозможно описать, в каком плохом душевном состоянии были дети. Но мы открыли семинары, чтобы помочь им справиться с психологическими проблемами. У нас есть психолог и психиатр, которые специализируются на лечении такого рода травм. Мы стараемся показать им, что ДАИШ ушли, и не нужно бояться...Мы открыли курсы лекций о настоящем исламе и о том, как должны жить мусульмане».

Тем не менее, по словам Султана, эти попытки не всегда оказываются успешными. «Самый трудный возраст для лечения — это мальчики от 14 лет до 17, — признается он. — Люди говорили мне, что прежде чем их сыновья пошли в эти школы, с ними все было в порядке, но после начала промывания мозгов, по возвращении домой мальчики стали избивать своих братьев и сестер и угрожать убить их».

«Мировоззрение, — говорит Султан, — очень трудно искоренить. Мы прилагаем все усилия, но ситуация не лучшая. Мы не можем гарантировать, что ДАИШ не вернутся в виде уже другой группировки».

Отец Аталлаха, Салех Салех — пожилой шейх с тремя женами и множеством детей — проводит семейный совет в шатре, от которого сейчас, в жаркий полуденный зной, буквально идет пар. Он обеспокоен тем, как его дети ведут себя после идеологической обработки ИГИЛ.

«Когда дети приходили домой, я говорил им не слушать, что рассказывают ДАИШ, что все, что они говорят — ложь, — говорит Салех. — Но они же дети, иногда они повторяют вещи, не понимая их. А это они видели и слышали каждый день».

Салех рассказал, что знает многих мальчиков того же возраста что и Аталлах, которые не смогли оставить идеи ИГИЛ, даже после освобождения и переезда в лагеря беженцев.

«Я видел много детей, которые следовали за ИГИЛ после того, как пошли в эти школы, и в итоге стали членами ДАИШ, — говорит он. — С тех пор, как НПО начали работать в лагере и перевоспитывать детей, стало лучше. Но прежде чем они пришли, когда лагеря только появились, таких детей было много».

Одна из жен Салеха, молодая женщина из семьи бедуинов, указывает на палатку, расположенную прямо напротив нашей: «У этой женщины муж был арестован два дня назад за то, что он из ДАИШ, — говорит она шепотом. — Они забрали его и посадили в тюрьму. У нее есть сын возраста Аталлаха».

Сам Аталлах говорит, что его не привлекает жестокая идеология ИГИЛ. Но ясно, что он еще нескоро еще сможет оправиться от последствий «образования», данного исламистами.

«Во сне я вижу людей, которые учили нас в школе, — признается он. — Я вижу их бороды и глаза. Все в них меня пугало».

* Организация запрещена на территории РФ.