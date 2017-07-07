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Медиков петербургского метро наградили за спасение людей во время теракта
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    Медиков петербургского метро наградили за спасение людей во время теракта

    17:08  7 Июля 2017
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    Санкт-Петербург, 7 июля. Две сотрудницы метро Петербурга получили благодарность от начальника регионального ГУ МЧС за проявленное бесстрашие и профессионализм при оказании помощи пострадавшим при теракте 3 апреля.

    Фельдшеры поликлиники метро Петербурга Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева получили благодарность от начальника регионального ГУ МЧС. Сотрудницы медпомощи были одними из первых, кто начал оказывать помощь пострадавшим при взрыве в подземке. По словам спасателя Юрия Игнатьева, девушки не растерялись и выполнили свой долг, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

    Медиков петербургского метро наградили за спасение людей во время теракта

    Слаженная профессиональная работа помогла избежать больших жертв, заявил Игнатьев. Напомним, что российский президент Владимир Путин наградил троих работников петербургской подземки медалями. Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля, 16 человек, в том числе и исполнитель теракта, погибли, ранения получили свыше сотни пассажиров, около полусотни были госпитализированы.

    Автор: Ирина Селезнева
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