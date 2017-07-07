Медиков петербургского метро наградили за спасение людей во время теракта

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Санкт-Петербург, 7 июля. Две сотрудницы метро Петербурга получили благодарность от начальника регионального ГУ МЧС за проявленное бесстрашие и профессионализм при оказании помощи пострадавшим при теракте 3 апреля.

Фельдшеры поликлиники метро Петербурга Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева получили благодарность от начальника регионального ГУ МЧС. Сотрудницы медпомощи были одними из первых, кто начал оказывать помощь пострадавшим при взрыве в подземке. По словам спасателя Юрия Игнатьева, девушки не растерялись и выполнили свой долг, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

Слаженная профессиональная работа помогла избежать больших жертв, заявил Игнатьев. Напомним, что российский президент Владимир Путин наградил троих работников петербургской подземки медалями. Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля, 16 человек, в том числе и исполнитель теракта, погибли, ранения получили свыше сотни пассажиров, около полусотни были госпитализированы.