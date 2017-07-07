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Дети из ХМАО ответили на осквернение памятника советским солдатам
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    Дети из ХМАО ответили на осквернение памятника советским солдатам

    16:44  7 Июля 2017
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    Дети из ХМАО ответили на осквернение памятника советским солдатам

    София, 7 июля. Югорские дети провели патриотическую акцию в ответ на осквернение мемориала советским воинам.

    Группа детей из Югры во время отдыха в оздоровительном лагере «Хелиос» в Болгарии отреагировала на варварскую акцию против памятника советским солдатам в Софии. Ребята возложили цветы к мемориалу советскому воину-освободителю в городе Пловдив.

    Вместе с югорскими детьми в патриотической акции приняли участие подростки из Тюмени и Уфы, пишет агентство URA.ru.

    Ранее сообщалось, что мемориал в Софии был осквернен неизвестными ночью 29 июня.

    Дети из ХМАО ответили на осквернение памятника советским солдатам

    Автор: Алексей Громов
    #памятник #софия #хмао #пловдив
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