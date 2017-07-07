Дети из ХМАО ответили на осквернение памятника советским солдатам

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София, 7 июля. Югорские дети провели патриотическую акцию в ответ на осквернение мемориала советским воинам.

Группа детей из Югры во время отдыха в оздоровительном лагере «Хелиос» в Болгарии отреагировала на варварскую акцию против памятника советским солдатам в Софии. Ребята возложили цветы к мемориалу советскому воину-освободителю в городе Пловдив.

Вместе с югорскими детьми в патриотической акции приняли участие подростки из Тюмени и Уфы, пишет агентство URA.ru.

Ранее сообщалось, что мемориал в Софии был осквернен неизвестными ночью 29 июня.