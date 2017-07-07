Этуш покинул больницу в Москве

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Москва, 7 июля. Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы после госпитализации

По словам врачей, артист находится в удовлетворительном состоянии. В НИИ имени Склифосовского отметили, что он был выписан в пятницу, 7 июля.

«Владимир Этуш сегодня выписывается в удовлетворительном состоянии», — подтвердил источник «Вечерней Москвы».

Напомним, 26 июня Этуш был госпитализирован после падения с лестницы. Некоторое время народный артист провел в реанимации. После врачи констатировали улучшение его самочувствия.

Ранее специалисты НИИ имени Склифосовского определили характер повреждений, полученных Этушем при падении с лестницы.