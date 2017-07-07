Власти ЛНР признали взрыв в центре Луганска терактом

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Луганск, 7 июля. Взрыв недалеко от Дома правительства в Луганске классифицировали как теракт. Об этом сообщили сегодня представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Теракт произошел в 15.30. Жертвой взрыва стала капитан медицинской службы оборонного ведомства народной республики, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших есть мирные жители.

В настоящее время ведется следствие. Место происшествия оцеплено, идет поиск других минно-взрывных устройств.

«Предположительно, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются", - добавил Марочко.

