Экс-сотрудники ФНС Москвы осуждены за взятку в 6 млн рублей

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Москва, 7 июля. В Москве за получение взятки в особо крупном размере осудили троих бывших сотрудников налоговой инспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

На скамье подсудимых оказались экс-сотрудники ИФНС России: 33-летний Александр Терентьев, 39-летний Михаил Санжаревский и 51-летняя Марина Рощупкина. Осенью 2013 года данные лица получили 6 млн рублей от заместителя генерального директора проверяемой фирмы в качестве незаконного вознаграждения за решение вопроса по снижению размера суммы неуплаченных налогов, которая была установлена во время проведения выездной налоговой проверки.

По приговору суда Рощупкина осуждена на 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Санжаревский и Терентьев получили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает издание «РИАМО».

Напомним, накануне лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима.