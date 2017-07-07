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Экс-сотрудники ФНС Москвы осуждены за взятку в 6 млн рублей
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    Экс-сотрудники ФНС Москвы осуждены за взятку в 6 млн рублей

    16:56  7 Июля 2017
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    Экс-сотрудники ФНС Москвы осуждены за взятку в 6 млн рублей

    Москва, 7 июля. В Москве за получение взятки в особо крупном размере осудили троих бывших сотрудников налоговой инспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

    На скамье подсудимых оказались экс-сотрудники ИФНС России: 33-летний Александр Терентьев, 39-летний Михаил Санжаревский и 51-летняя Марина Рощупкина. Осенью 2013 года данные лица получили 6 млн рублей от заместителя генерального директора проверяемой фирмы в качестве незаконного вознаграждения за решение вопроса по снижению размера суммы неуплаченных налогов, которая была установлена во время проведения выездной налоговой проверки.

    По приговору суда Рощупкина осуждена на 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Санжаревский и Терентьев получили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает издание «РИАМО».

    Напомним, накануне лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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