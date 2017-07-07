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Москва, 7 июля. Эксперты считают, что мирные жители Сирии являются пешками в играх Пентагона на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о подготовке в Сирийской арабской республике «постановочных химических атак». Эксперты уверены, что международная коалиция во главе с США может использовать данные провокации для срыва мирных переговоров или даже для военного вторжения в Сирию.

Наиболее вероятным местом проведения «химической» провокации назван оазис Восточная Гута, который примыкает к столице САР Дамаску. Не исключена постановочная атака в южных провинциях, таких как Даръа и Кунейтра. В этих регионах проамериканским боевикам поддержку оказывают Иордания, Израиль и Саудовская Аравия.

Конкретным примером провокации может послужить до сих пор не доказанная «химатака» в провинции Идлиб, после которой США нанесли ракетный удар по сирийской военной базе.