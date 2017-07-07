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Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции, признающий права Украины на Крым
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    Комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции, признающий права Украины на Крым

    16:51  7 Июля 2017
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    В ПА ОБСЕ приняли киевский проект резолюции, подчеркивающую принадлежность Крыма Украине

    Минск, 7 июля. Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял проект резолюции с призывом к России отменить решение о присоединении Крыма. Документ носит название «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

    Ее автором стала замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт. В проекте заявляется о давлении, преследовании и запугивании наблюдателей СММ ОБСЕ в «в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил», и «призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ». 

    Кроме того, в документе говорится о том, что  Россия должна «воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым». Российская делегация проголосовала против принятия этого документа. По мнению депутата Николая Рыжака, эта резолюция построена на «политических клише».

    При этом в ней нет таких  важных вопросов, таких как размещение ПРО США в Европе, рост военной напряженности в регионе. Кроме того, он указал на то, что она не осуждает «идеологию фашизма», возрождаемую на Украине, отмечает РИА Новости. Теперь проект будет вынесен на голосование всей ассамблеи, после чего ПА ОБСЕ будет голосовать за итоговую декларацию. В нее войдут все резолюции, принятые ассамблеей.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #обсе #крым
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