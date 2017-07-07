Коптеры сняли на видео выставленный на продажу лимузин Ельцина

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Москва,7 июля. В Сети появилось видео выставленного на продажу бронированного лимузина Mercedes-Benz Pullman Sonderschutz, который раньше принадлежал первому президенту России Владимиру Ельцину. Коптеры Телеканала 360 засняли уникальный автомобиль с высоты птичьего полета и вблизи.

Нынешний владелец лимузина пояснил, что машина предназначалась для канцлера Германии Гельмута Коля, однако тот решил подарить ее Ельцину, который пользовался машиной с конца 1995 года до своей смерти. Напомним, что объявление о продаже лимузина Ельцина появилось 5 июля на сайте Auto.ru. Стоимость автомобиля оценивается в 33,8 млн рублей.