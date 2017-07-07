Война докатилась до Гамбурга

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В немецком городе Гамбург, где в настоящее время проходит саммит G20, разгораются беспорядки. Во время стычек с протестующими ранения уже получили 159 стражей правопорядка. Но не стоит думать, что массовые беспорядки приведут к чему-то серьезному, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог Павел Святенков.

Правоохранители Гамбурга сообщают, что несанкционированные акции протеста проходят буквально по всему городу. Люди в масках бьют витрины магазинов, забрасывают полицейских камнями и жгут коктейли Молотова автомобили.

«На улице Хольстенштрассе коллег забросали коктейлями Молотова, горят баррикады», — отмечается в официальном микроблоге Twitter полиции Гамбурга.

В настоящее время общее количество правоохранителей, которые получили ранения различной степени тяжести, достигло 159 человек. При этом около 100 нарушителей спокойствия были задержаны.

«Подобные протестные манифестации — это часть политической культуры Европы, и удивляться тут особенно не следует. Это достаточно стандартная ситуация не только для Европейского союза, но и для Соединенных Штатов Америки. Например, если в США проводится съезд крупной Республиканской или Демократической партии, то где-то рядом обязательно будут появляться демонстранты, протестующие против чего-либо. Я не думаю, что эти протесты что-то серьезное означают или на что-то всерьез намекают — скорее всего, они просто демонстрируют активность со стороны протестных сил, плюс наличие демократии в Германии, как и в любой другой развитой европейской стране. Именно по этой причине я думаю, что ничего нестандартного не происходит», — поясняет ситуацию эксперт.

Ему же вторит другой российский политический аналитик, Александр Асафов.

«Начиная с беспорядков в Кельне, 18 лет подряд мы наблюдаем проявления ярости анархистов, новых левых и антиглобалистов на всех подобных событиях в Европе. В принципе, ничего выходящего за рамки нет. Просто каждый раз такие события воспринимаются ярко и по-новому, только в этот раз все чуть масштабнее. Нужно понимать, что беспорядки в Гамбурге — это такой «футбольный матч» для левых и анархистов. Они приезжают не только ради выражения своей политической позиции, но и для того, чтобы сделать на память серию фотографий с булыжниками в руках и в масках. Это как у России, когда представители оппозиции катаются в автозаках и делают там селфи», — говорит Асафов.

По заверениям полицейских, в городе активно действуют организованные агрессивные группы, которые пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, в котором в настоящее время проходит саммит «Большой двадцатки». Примечательно, что радикалы пытались сбить полицейский вертолет, используя для этого сигнальную ракету.

«Я думаю, что ничего из этих попыток прорыва не выйдет и никакой особой угрозы участникам саммита протестные акции не несут. К тому же, вряд ли сигнальная ракета могла как-то навредить воздушному судну. Вскоре волнения прекратятся, и митингующие начнут расходиться по домам», — продолжает Святенков.

В свою очередь активисты обвиняют стражей правопорядка в превышении должностных полномочий, заявляя, что реакция полиции несоразмерна угрозе, а использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо.

«В Гамбурге находится президент Путин и другие участники саммита, поэтому силовики правильно делают, что используют все имеющиеся средства. Мы же не хотим, чтобы протестующие жгли автомобили буквально на столе «Большой двадцатки». Не думаю, что это понравится мировым лидерам», — заключил Святенков.

Напомним, ранее стало известно, что супруга президента США Мелания Трамп не смогла принять участие в туре по достопримечательностям Гамбурга, который был организован для родственников лидеров стран — участников саммита G20.

В течение последних нескольких дней в городе проходят массовые протесты антикапиталистов и антиглобалистов, которые связаны с проведением встречи мировых лидеров. Около 13 тысяч протестующих вышли на улицы 6 июля, в том числе около тысячи анархистов в масках. Полиция ожидает, что 100 тысяч протестующих отправятся в порт Гамбурга в выходные дни. Для обеспечения безопасности на саммите было размещено около 20 тысяч стражей правопорядка.