Если кризис совсем долбанет: Галкин пообещал пересесть на электричку

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Москва, 7 июля. Звездную семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина не обошли мысли об экономических трудностях России. Так, супруг примадонны задумался о кризисе во время отдыха со своими трехлетними детьми в Юрмале

«Папа, когда мы поедем на электричке?», — поинтересовался у шоумена его сын Гарри.

На это Галкин ответил, что «если кризис совсем долбанет, будем все время на электричках ездить», пишет «Ридус».

По дороге в зоопарк на коленках смонтировал. (продолжение на днях ????) #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 6, 2017 at 8:00am PDT

Напомним, 15 июня Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию полуобнаженной супруги Аллы Пугачевой.