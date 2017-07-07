Если кризис совсем долбанет: Галкин пообещал пересесть на электричку
В Избранное
Москва, 7 июля. Звездную семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина не обошли мысли об экономических трудностях России. Так, супруг примадонны задумался о кризисе во время отдыха со своими трехлетними детьми в Юрмале
«Папа, когда мы поедем на электричке?», — поинтересовался у шоумена его сын Гарри.
На это Галкин ответил, что «если кризис совсем долбанет, будем все время на электричках ездить», пишет «Ридус».
Напомним, 15 июня Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию полуобнаженной супруги Аллы Пугачевой.