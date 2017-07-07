При взрыве в Луганске один человек погиб, пятеро ранены

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Луганск, 7 июля. Один человек убит и пятеро ранены в результате взрыва в центре Луганска, сообщили источники Федерального агентства новостей в Луганской народной республике.

Самодельное взрывное устройство сработало у магазина в центре Луганска. Место взрыва находится неподалеку от Дома правительства ЛНР.

В трагедии погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что во время взрыва в центре Луганска была ранена женщина-военнослужащая.