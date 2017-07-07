Уличные торговцы посадили детей в клетку для арбузов в Подмосковье

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Мытищи, 7 июля. Родители закрыли детей в клетке для арбузов на улице в Мытищах. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел на набережной Яузы со стороны Новомытищинского проспекта. Уличные торговцы овощами поместили своих детей в клетку, предназначенную для арбузов и дынь.

Пока сезон бахчевых еще не начался, пустующую клетку заняли двое детей, которых туда поместила их мать, работающая продавцом в палатке.

Ранее стало известно, что в Сепуховском районе эвакуировали на штрафстоянку машину с ребенком внутри. Родители ребенка всю дорогу следовали за эвакуатором, однако освободить ребенка удалось только на штрафстоянке.