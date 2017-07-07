Программу для супругов лидеров G20 изменили из-за акций протестов в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Программа для супругов лидеров стран G20, которые принимают участие во встрече на высшем уровне, будет изменена из-за напряженной ситуации с безопасностью, пишет Welt, ссылаясь на DPA.

Мероприятие в Центре климатических исследований для супругов лидеров стран «Группы двадцати» проведут доклады в отеле Atlantic. Известно, что жена американского лидера Меланья Трамп не смогла отправиться на экскурсию из-за акций протеста на улицах Гамбурга.

По информации сотрудника местной полиции,159 стражей порядка получили ранения, 45 человек задержаны после масштабных акций антиглобалистов, пишет РИА Новости. Отметим, что в немецком городе, где проходит саммит «Большой двадцатки», прокатилась волна протестов — митингующие пытаются прорваться к Конгресс-центру. Были отмечены нападения на полицию, а также на вертолет правоохранительных органов.