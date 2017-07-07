Хулиганы заклеили портретом Гитлера герб Петербурга у Русского музея

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Санкт-Петербург, 7 июля. На герб северной столицы, который находится на рекламной тумбе у корпуса Бенуа Русского музея Петербурге, неизвестные наклеили портрет Адольфа Гитлера, сообщила начальник участка ЖКС №1 Центрального района Людмила Пономаренко.

Накануне у корпуса Бенуа Русского музея, который находится на Инженерной улице, неизвестные наклеили портрет Адольфа Гитлера. По словам представителя местного ЖКС Центрального района Петербурга Людмилы Пономаренко, самоклей заметили в первую половину дня. Работники коммунальной службы сняли портрет и выбросили в общий мусор.

Начальница участка ЖКС подчеркнула, что сотрудники не предполагали, какое возмущение инцидент вызовет у петербуржцев. В противном случае листовка была бы сохранена для передачи полиции и поиска хулиганов. Известно, что шутников, которые наклеили Гитлера на герб города-героя, разыскивают правоохранительные органы, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».