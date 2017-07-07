Появились подробности взрыва в центре Луганска
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Луганск, 7 июля. Самодельное взрывное устройство сработало около Дома правительства Луганской народной республики, сообщили источники Федерального агенства новостей в Луганске.
По пока неподтвержденным официально данным, СВУ (самодельное взрывное устройство) сработало возле здания штаба корпуса Народной милиции ЛНР, в 150 метрах от Дома правительства республики.
Местные жители также сообщают о ранении женщины-военнослужащей и двух гражданских лиц.
Ранее появилось сообщение о мощном взрыве, который прогремел в столице Луганской народной республики Луганске.