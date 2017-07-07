Рекордная пробка образовалась на таможне в Приморье из-за нехватки кнопок ГЛОНАСС

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Владивосток, 7 июля. Около 9 тыс. автомобилей не могут покинуть таможенные склады Приморского края из-за дефицита устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС, которым должны быть оснащены все машины.

По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина, машины, купленный на заказ, уже прибыли, однако владельцы не могут получить паспорт транспортного средства (ПТС), а без него растоможка невозможна. В день сотрудники таможни могут выдавать не более 350 ПТС в день. Ожидается, что следующие поставки устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС состоится в июле и августе.