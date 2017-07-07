Бешеный волк атаковал пасечника под Ростовом

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Ростов-на-Дону, 7 июля. Рядом с хутором Выдел Ростовской области на 60-летнего мужчину напал бешеный волк. По информации областной станции по борьбе с болезнями животных, пострадавшего госпитализировали с многочисленными рваными ранами рук.

Как говорится в сообщении, инцидент случился на пасеке, расположенной в 3,5 км от хутора Выдел Родионово-Несветайского района. По словам самого пострадавшего, животное подкралось к нему со спины. Мужчине удалось чудом отбиться и укрыться от разъяренного зверя в кочевой будке.

Волк был застрелен в 2,5 км от пасеки. Специалисты отобрали пробы патологического материала животного, в которых был выявлен вирус бешенства.

Напомним, накануне в Татарстане бык атаковал двух пьяных грибников. В результате скончался мужчина, в больницу была доставлена женщина.