Ирак: боевики ИГ предприняли попытку контрнаступления в Мосуле

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Москва, 7 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) начали контратаку на позиции правительственных сил Ирака в Мосуле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Минобороны Ирака.

Отмечается, что террористы ведут ожесточенные бои с правительственными силами на севере Мосула. В боевых действиях принимают участие около 100 боевиков. В результате боевых столкновений бойцы армии Ирака были вынуждены покинуть свои позиции и отступить на 75 метров. В результате столкновений ранения получили около десяти военнослужащих правительственных сил.

* Организация запрещена на территории РФ.