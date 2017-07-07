Коалиция США признала 27 случаев ударов по Сирии и Ираку, жертвами которых стали 119 человек

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Вашингтон, 7 июля. Самолеты ВВС международной коалиции под руководством США 27 раз атаковали мирных жителей Сирии и Ирака, сообщили в штабе военной операции против террористической организации «Исламское государство»*.

В штабе операции по борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) проанализировали сообщения об атаках ВВС коалиции на мирные районы Сирии и Ирака.

«В течение мая коалиция завершила оценку 141 сообщения, из которых 114 были признаны недостоверными, а 27 — заслуживающими доверия», — заметили представители штаба.

По их данным, в результате этих 27 атак погибли 119 мирных граждан.

«На данный момент на основе имеющейся информации можно говорить, вероятнее всего, о том, что с момента начала бомбардировок коалиции непреднамеренно были уничтожены 603 мирных жителя», — добавили представители штаба.

Данные штаба охватывают период с августа 2014 года по май текущего года.

Ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции во главе с США разрушили десятки нефтяных объектов в ходе военной операции в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.