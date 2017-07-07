Идлиб: крупный пожар возник на электростанции Басида

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Маарет ан-Нуман, 7 июля. Пожар на электростанции возник во время пятничных молитв.

Местный источник сообщает, что неизвестные подожгли оборудование на электростанции Басида в населенном пункте Маарет ан-Нуман провинции Идлиб. Пламя быстро охватило большую площадь социально значимого объекта.

С огнем ведут борьбу пожарные бригады, местные жители, им помогают сотрудники организации «Белые каски». Источник в Сирии высказал мнение, что «Белые каски» могли принимать участие в поджоге электростанции в провокационных целях. Ранее неоднократно сообщались факты участия данной организации в провокационных акциях сирийских террористов.