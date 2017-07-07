«Амкар» будет платить Рязанцеву меньше 5% зенитовской зарплаты

В Избранное

Пермь, 7 июля. Полузащитник петербургского ФК «Зенит» Александр Рязанцев, который в ближайшее время перейдет на правах аренды в пермский «Амкар», существенно потеряет в доходах.

По данным источника ФАН, в «Амкаре» экс-футболист сборной России будет получать 500 тысяч в месяц, в то время как, выступая за сине-бело-голубых, он зарабатывал порядка 2 млн евро в год, то есть около 11 млн рублей ежемесячно.

При этом источник уточнил, что некую часть зарплаты футболисту будет выплачивать «Зенит». Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей главный тренер «Амкара» подтвердил, что в ближайшее время Рязанцев будет арендован на год.