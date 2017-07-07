Хозяйственную деятельность на Курилах Путин и Абэ обсудят в сентябре

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Москва, 7 июля. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Курилах состоится в сентябре.

Переговоры лидеров двух стран пройдут во время Восточного экономического форума. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

По его словам, сейчас Путин и Абэ находятся на саммите G20 в Гамбурге, где в рамках встреч может быть затронута тема Курил, но ее детальное обсуждение состоится в сентябре во Владивостоке, где и пройдет экономический форум.

Планируется, что российский президент и японский премьер обсудят сотрудничество двух стран в области сохранения экологии, развития рыболовства, туризма и медицины.