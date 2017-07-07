Центр Екатеринбурга ушел под воду из-за проливных дождей

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Екатеринбург, 7 июля. Центральную улицу Екатеринбурга затопило после проливных дождей, которые обрушились на уральский город. Сообщается, что автомобили погружаются в воду на полколеса, а от автобусов расходятся огромные волны. В некоторых местах вода льется на тротуар.

«Рабочие убрали здесь бортики, чтобы сделать перекрестки удобными для велосипедистов или колясочников, однако ливневки не предусмотрели в нужных местах. Вот вода и скапливается в низине», — рассказал Ura.ru один из прохожих.

Однако, по словам представителей мэрии, ливневки были прочищены еще в июне, просто магистральные сети дождевой канализации в принципе не могут справиться с таким объемом воды.