Войска Азербайджана приведены в полную боеготовность из-за обострения ситуации в Карабахе

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Баку, 7 июля. В Минобороны Азербайджана заявили о напряженности в Нагорном Карабахе, Вооруженные силы республики находятся в боевой готовности.

Оборонное ведомство Азербайджана сообщило о приведении в полную боевую готовность Вооруженных сил страны в связи с необходимостью «предотвращения любой деятельности противника против мирного населения» и азербайджанских военнослужащих. Также в Баку обосновали данную меру возможным «нанесением ответных ударов по огневым точкам» противника.

Отметим, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили о независимости в сентябре 1991 года, Баку статус Карабаха не признает. В МИД РФ ранее заявили, что урегулирование карабахского конфликта должно происходить политическим путем.