ЛНР: мощный взрыв прогремел в центре Луганска, ранена женщина
В Избранное
Луганск, 7 июля. Мощный взрыв прогремел в столице Луганской народной республики (ЛНР) Луганске. По предварительной информации, ранения получила мирная жительница.
Как стало известно, ЧП случилось в центре города недалеко от Дома правительства.
Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.
Напомним, несколько дней назад замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке.