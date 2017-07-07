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Луганск, 7 июля. Мощный взрыв прогремел в столице Луганской народной республики (ЛНР) Луганске. По предварительной информации, ранения получила мирная жительница.

Как стало известно, ЧП случилось в центре города недалеко от Дома правительства.

Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.

Напомним, несколько дней назад замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке.