Видео первого рукопожатия Путина и Трампа в Гамбурге появилось в Сети

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Гамбург, 7 июля. Видеозапись первого рукопожатия президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге появилось в Сети.

Сегодня информацию об этом подтвердил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, скоро увидятся», — рассказал представитель Кремля журналистам.

Ранее он сообщал, что встреча лидеров двух государств пройдет «не на ногах» в кулуарах G20, а будет полноценной.