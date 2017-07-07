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Вена, 7 июля. Тульский «Арсенал» из-за экстренной посадки в Вене вернется в Россию с задержкой. Как рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе ФК, команда в настоящий момент находится в Вене.

Из-за экстренной посадки самолета в венском аэропорту ее возвращение в Тулу откладывается.

«С командой все в порядке, там ничего страшного. Рейс задерживается, они вернутся ориентировочно поздним вечером, ближе к ночи», — сообщили представители «Арсенала».