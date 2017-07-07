Россияне оценили влияние Путина на решение локальных проблем в стране

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Москва, 7 июля. Более половины россиян убеждены, что после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным местные чиновники начнут оперативнее решать проблемы регионов, показали данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

52% граждан страны заявили, что президент не должен заниматься решением локальных проблем в стране. При этом 55% опрошенных констатировали, что после прямой линии с Путиным местные чиновники, скорее всего, начнут оперативнее решать местные проблемы.

Также большинство участников опроса ФОМ (67%) убеждены, что глава государства обычно не знает о подобного рода проблемах и узнает о них от случая к случаю.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения после опроса россиян назвал самые коррумпированные отрасли в России.