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Сирия как повод для драки: во что может превратиться страна после гибридной войны и раздела
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    Сирия как повод для драки: во что может превратиться страна после гибридной войны и раздела

    18:45  7 Июля 2017
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    Заседание в Астане

    Завершившиеся переговоры в Астане не смогли приблизить стороны к решению сирийского вопроса. Пока Россия и ее союзники отстаивали идеи целостности республики, все остальные пытались разодрать Сирию по кусочкам, преследуя свои личные цели. Кто победит в этой борьбе интересов, какой выйдет Сирия из этой войны? Разбиралось Федеральное агентство новостей.  

    На предыдущей встрече в столице Казахстана Россия, Иран и Турция подписали соглашение о создании «зон деэскалации» в Сирии. Во время последнего раунда переговоров стороны так и не нашли общего языка в этом вопросе. Камнем преткновения стал вопрос контроля демилитаризованных зон. 

    Так, Москва готова направить в Сирию военную полицию и вместе с турецкими войсками охватить четыре северо-западные провинции — Латакию, Идлиб, Хаму и Алеппо. «Зону деэскалации» в южных районах Сирии хотят прибрать к своим рукам военнослужащие США и Иордании. А Иран хочет взять под контроль Хомс, что вызывает несогласие так называемой «вооруженной оппозиции».

    «Россия изначально поддерживала территориальную целостность Сирии и сейчас выступает главным союзником Башара Асада, но ее интересы совпадают, например, с интересами Ирана. Сирия — его давний партнер, один из форпостов шиитской дуги на территории Ближнего Востока. Это то обстоятельство, которое вызывает раздражение США и Израиля. Кроме того, Тегеран не заинтересован в распаде Сирии по причине курдской проблемы и возможного создания курдского государства на территории Сирии, Ирана и Турции. Иран вкладывает огромные ресурсы, чтобы Башар Асад выиграл войну», — комментирует специально для ФАН главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

    Ситуативно к этой группе примыкает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Распад сирийской республики с образованием на ее территории курдского государства опасен для Анкары — с учетом ситуации в юго-восточных районах, где идет постоянная партизанская война с Курдской рабочей партией. Эрдоган не раз заявлял, что он против распада Сирии, но с оговорками: без Асада, с учетом интересов группировок, которые контролирует Турция. Пока Анкара — попутчик, тоже желающий сохранения Сирии после войны как единого государства. Но ее позиция может резко поменяться», — продолжает эксперт ФАН.

    Президент Турции Эрдоган

    В Астане Анкара неожиданно выступила против уже принятого плана по деэскалации, возражая против подписания любых документов.  

    «Турция стремится к тому, чтобы ее роль была самостоятельной, чтобы она не выглядела вялым попутчиком российско-иранской коалиции. Анкара набивает себе цену, стремится к повышению роли подконтрольных группировок .Через них Эрдоган хочет получить влияние на Сирию и ее послевоенное устройство.Это элемент торга с Москвой и Тегераном. В свое время Эрдоган согласился с тем, что Асад возьмет Алеппо и не давал боевикам помогать окруженным товарищам на севере Сирии. За это фактически Анкаре разрешили завершить операцию в Эль-Бабе и вбить клин между курдскими территориями, разрушавший планы США по созданию единого курдского пространства от Африна до Хасаки. Такие сделки возможны в будущем, но по другим вопросам. Сейчас Эрдоган пытается решить вопрос с аффилированными с РПК партиями курдов в Мосуле», — считает Рожин.

    Сирия как повод для драки: во что может превратиться страна после гибридной войны и раздела

    В то же время Саудовская Аравия, Иордания, США, Великобритания, Израиль заинтересованы в ослаблении и даже разделении Сирии на несколько анклавных государств или превращению ее в аморфную конфедерацию полунезависимых анклавов.

    «Сейчас мы наблюдаем ожесточенную борьбу. Переговоры в Астане — одна из ключевых площадок, где происходит выработка послевоенного облика Сирии. Рассчитывать, что за одни переговоры все можно решить, было бы наивно. Слишком много сторон и интересов пересекается в республике. Кроме того, часть игроков на эти переговоры просто не приглашена. Это коррекция сирийской ситуации в интересах России, Ирана и Турции, ситуативная сделка части игроков в своих интересах. У наших оппонентов свои взгляды на будущее Сирии. Идет своеобразная гибридная война между коалициями. Победитель и определит, как будет выглядеть Сирия, какова будет роль курдов», — отмечает собеседник ФАН.

    Сирия как повод для драки: во что может превратиться страна после гибридной войны и раздела

    В то же время эксперты задаются вопросом: как будут складываться отношения США и России после того, как на территории Сирии появятся «зоны деэскалации»? Сегодня зоны влияния двух держав в Сирии по сути разграничены рекой Евфрат.

    «Сейчас перемирие действует на части территории Сирии. Если оно охватит всю территорию республики, то в течение года мы увидим окончательный разгром халифата, его перевод в статус обычной террористической группировки. А те районы, которые не согласятся на перемирие, будут зачищены. Увеличение числа зон деэскалации увеличивает число свободных войск у Асада. После разгрома террористов будут идти длительные (не факт, что успешные) переговоры о том, в каком виде Сирия должна выйти из войны. Стороны еще не определись в отношении к сирийскому президенту, вот даже Штаты стали колебаться», — резюмирует Рожин.

    Автор: Дмитрий Пятов
    #сирия #игил #курды #саа #астана
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