Жертвами ударов коалиции США в Сирии и Ираке стали более 600 человек

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Москва, 7 июля. Общее число мирных жителей Сирии и Ирака, которые погибли в результате бомбардировок международной коалиции во главе с США, достигло 603. Об этом рассказали в штабе военной операции против ИГ*.

Как говорится в сообщении, «на данный момент на основе имеющейся информации можно говорить, вероятнее всего, о том, что с момента начала бомбардировок коалиции непреднамеренно были уничтожены 603 мирных жителя».

Данные штаба охватывают период с августа 2014 года по май текущего года.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.