Сирия: террористы ИГ в Ракке потеряли 36 бойцов в столкновениях с курдами

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Дамаск, 7 июля. Отряды «Сил демократической Сирии» (СДС) уничтожили 36 боевиков ИГ* в центре Ракки. Данные о потерях террористах представило агентство Фират.

Ожесточенные бои между вооруженными формированиями коалиции СДС и игиловцами разворачиваются в исторической части города. Сейчас арабо-курдские отряды пытаются установить контроль над кварталом Хишам Абдель-Мелек.

Сейчас СДС смогли продвинуться на 200 метров вглубь старинной части Ракки, за минувшие сутки уничтожены два террориста ИГ, сами СДС потеряли двух бойцов, уточняет Фират.

Напомним, группровка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.