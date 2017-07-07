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«Майдан» в Гамбурге: Меркель обвиняют в узурпации власти и полицейском произволе
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    «Майдан» в Гамбурге: Меркель обвиняют в узурпации власти и полицейском произволе

    16:59  7 Июля 2017  /обновлено: 17:04  07 Июля 2017
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    Протесты в Гамбурге

    Гамбург, 7 июля. В немецком Гамбурге сегодня начался саммит G20, который будет проходить два дня — 7 и 8 июля. На улицах в это время не утихают протесты, зачастую заканчивающиеся кровопролитием.

    Протесты начались еще несколько дней назад. Против саммита выступают в основном антиглобалисты и левые радикалы. Протест проходит в разных формах — от мирных собраний и перформансов (шагающие по улицам «зомби») до стычек с полицейскими и поджога машин. Протесты не утихают ни днем, ни ночью. К настоящему моменту известно о 45 задержанных зачинщиках беспорядков. Более 150 полицейских получили ранения, число пострадавших демонстрантов не уточняется. Вместе с тем, в соцсетях появляются многочисленные фото и видео, на которых запечатлены весьма жесткие меры, которые применяют против демонстрантов полицейские. Стражи порядка пускают в дело дубинки, водометы и слезоточивый газ.

    Есть кадры того, как протестующих вынуждают освободить улицы, буквально давя их автобусами. 

    На борьбу с протестующими поднят и Бундесвер — по улицам Гамбурга ездят бронированные машины. 

    Всего подано не менее 20 заявок на проведение протестных митингов. Самая крупная акция походит в районе рынка «Фишмаркт» и носит название «Добро пожаловать в ад» (Welcome to Hell). Организаторы акции ожидают, что в ней примут участие не менее 10 тысяч человек. Выступающие на сцене говорят, что «Германия — не демократия, а воплощение капитализма». Меркель, планирующую баллотироваться на четвертый срок, обвиняют в узурпации власти и называют диктатором.

    Антиглобалисты, принимающие участие в акции, опасаются, что саммит G20 приведет к чрезмерному обогащению одних государств и обнищанию других — преимущественно африканских. 

    Как отмечают обеспокоенные ростом насилия общественники, оптимальным вариантом урегулирования конфликта было бы обращение Меркель к полиции Гамбурга с требованием остановить произвол, в первую очередь, в отношении мирных демонстрантов, сесть за стол переговоров и в итоге договориться о мирной передаче власти демократическим путем. 

    Примечательно, что с аналогичными призывами в разгар Евромайдана многие мировые политики и общественные деятели обращались к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу. Однако у нынешней Европы демократия, очевидно, своя.

     

     

    Автор: Владимир Багров
    #меркель #протест #гамбург #антиглобалисты #демонстранты
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