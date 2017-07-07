Новым главой «Почты России» стал Подгузов

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Москва, 7 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главой «Почты России» замминистра экономического развития РФ Николая Подгузова.

Ранее Медведев провел встречу с Подгузовым, в ходе которой предложил ему занять должность генерального директора «Почты России».

«У вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову назначить вас на должность главы ФГУП «Почта России», — подчеркнул Медведев.

В свою очередь Подгузов пообещал приложить максимум усилий для обеспечения высокого уровня услуг, предоставляемых «Почтой России».

Ранее стало известно, что «Почта России» намерена создать собственную платежную систему. По данным пресс-службы «Почты России», на создание платежной системы будут выделены 400 миллионов рублей.