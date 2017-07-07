Самолет с футболистами тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку в Вене

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Вена, 7 июля. Самолет, в котором летела команда тульского «Арсенала», совершил аварийную посадку в Вене. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы», — говорится в Twitter «Арсенала».

По словам полузащитника команды Владислава Рыжкова, причиной аварийной посадки стала птица, попавшая в двигатель самолета.

Напомним, что в пятницу завершается сбор тульского «Арсенала» в Австрии. 30 июня красно-желтые сыграли с венской «Аустрией», проиграв австрийцам со счетом 1:3. Накануне туляки разгромили словенскую команду «Доб». Счет встречи составил 4:0.