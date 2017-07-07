Уральские полицейские спасли застрявшего лисенка

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Екатеринбург, 7 июля. В Кировском районе Екатеринбурга жители обнаружили лисенка, зажатого между гаражами.

МВД Свердловской области сообщило, что животное забежало в город в поисках пищи, лисенок подошел к одному из продуктовых магазинов, рассчитывая, что его угостят едой. Испугавшись оживленного движения на дороге, лис попытался спрятаться в гаражах, в результате чего застрял в узком проходе.

Животное обнаружили местные жители и позвонили в полицию. Правоохранители вызволили лиса и передали зоозащитникам. Специалисты установили, что животному около трех месяцев, лис имеет резаную рану на задней лапе. После лечения животное выпустят на свободу, сообщает «Телеканал 360».