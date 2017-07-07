Почти полторы сотни жителей Сирии и Ирака погибли от авиаударов коалиции США

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Вашингтон, 7 июля. Около 145 мирных жителей Сирии и Ирака погибли в результате авиаударов международной коалиции под руководством США, сообщили в штабе военной операции против террористической организации «Исламское государство».

«В течение этого периода общее число возможных жертв среди мирного населения составляет 727 человек, — констатировали представители штаба. — Общее число подтвержденных сообщений о гибели гражданских лиц — 145».

Международная коалиция под руководством США проводит операцию в Сирии и Ираке против запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ). Данные штаба охватывают период с августа 2014 года по май текущего года.

Ранее ВВС международной коалиции во главе с США разрушили десятки нефтяных объектов террористов в ходе военной операции в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.