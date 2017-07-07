Трамп заинтересован в тесном сотрудничестве с Россией — Госдепартамент США

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Вашингтон, 7 июля. Президент США Дональд Трамп заинтересован в плотном сотрудничестве с Россией, в частности, в борьбе с терроризмом, сказал официальный представитель госдепартамента США Джошуа Бейкер, передает Baltkom.

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на улучшение отношений с Россией, Вашингтон видит пространство для сотрудничества по вопросам урегулирования в Сирии и на Украине. Такое мнение выразил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Джошуа Бейкер.

«Президент Трамп действительно хочет, чтобы в отношениях между США и Россией было улучшение. Мы видим пространство для сотрудничества. Это касается сирийского и украинского конфликтов. Мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в борьбе против международного терроризма и в разгроме ИГИЛ* (организация запрещена в России)», — сказал спикер Госдепа США.

Бейкер не подтвердил сообщения о «холодном приеме» Трампа лидерами европейских государства на фоне принятых президентом политический решений. У США хорошие отношения с Германией и Францией. Спикер Госдепартамента заметил, что Трамп понимает — важным союзником Вашингтона является Европа.

15 Фото. 15 Фотографий Global Look Press

* Организация запрещена на территории РФ.