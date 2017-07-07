Сирия: гарнизон Дейр эз-Зора отбил атаку ИГ в районе Панорамы
Дейр эз-Зор, 7 июля. Правительственные войска держат оборону в городском квартале Панорама.
Местные источники сообщают, что наиболее ожесточенные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) происходят в районе Панорама и около базы 137-го артиллерийского полка.
Боевики предприняли очередную попытку прорвать линию обороны армейцев, однако были вынуждены отступить на исходные позиции, понеся серьезные потери. Поддержку с воздуха гарнизону оказывают ВВС Сирии.
Источник отмечает, что военные использовали тяжелые пулеметы и минометы различных калибров. В Дейр эз-Зоре по-прежнему отмечается крайняя нехватка тяжелой бронетехники.
* Организация запрещена на территории РФ.