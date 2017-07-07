Меланья Трамп остается в гостевом доме из-за акций протеста в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Супруга американского президента Меланья Трамп не может покинуть гостевой дом из-за демонстрантов, которые заблокировали двери здания. Кроме того, как сообщают международные информационные агентства со ссылкой на представительницу первой леди США, покидать резиденцию пока запрещает полиция.

Напомним, семейству Трамп не нашлось места в отелях Гамбурга, где проходит саммит G20. Поэтому президента и его жену поселили в гостевом доме гамбургского сената, который находится на берегу реки Альстер.

Ну а в самом городе вот уже второй день проходят акции протеста. Демонстранты недовольны процессами глобализации. По данным местной полиции, участники акций настроены решительно, не исключено, что они готовы к самым радикальным мерам.