Ушел из жизни замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин

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Москва, 7 июля. Утром в пятницу скончался замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Социологу было 57 лет.

По словам директора центра Льва Гудкова, Гражданкин является человеком, который сыграл огромную роль и в формировании первого ВЦИОМа, и «Левада-центра».

«Он был самым главным звеном нашей организации — в технологическом смысле», — отметил он.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Гражданкин умер от инфаркта, что подтвердила его супруга Наталья.

Напомним, накануне в возрасте 89 лет ушел из жизни сценарист, писатель и профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук.