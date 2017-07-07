Ушел из жизни замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин
В Избранное
Москва, 7 июля. Утром в пятницу скончался замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Социологу было 57 лет.
По словам директора центра Льва Гудкова, Гражданкин является человеком, который сыграл огромную роль и в формировании первого ВЦИОМа, и «Левада-центра».
«Он был самым главным звеном нашей организации — в технологическом смысле», — отметил он.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», Гражданкин умер от инфаркта, что подтвердила его супруга Наталья.
Напомним, накануне в возрасте 89 лет ушел из жизни сценарист, писатель и профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук.