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ДНР и ЛНР, 7 июля. Один человек убит и пятеро ранены в результате взрыва в центре Луганска. Место взрыва находится всего в 150 метрах от Дома правительства ЛНР. Эта и другие новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Взрыв в Луганске

Один человек убит и еще пятеро ранены после взрыва в центре Луганска. Об этом сообщают источники ФАН в Луганской народной республике.

Самодельное взрывное устройство сработало рядом с магазином напротив штаба корпуса Народной милиции ЛНР. При этом место взрыва находится всего в 150 метрах от Дома правительства ЛНР. К сожалению, избежать потерь не удалось. Пострадавшая женщина, по предварительным данным, скончалась по дороге в больницу.

Правоохранительные органы Луганской народной республики квалифицировали взрыв как теракт. Район инцидента оцеплен, работают оперативные службы.

Пару дней назад в ЛНР говорили о том, что предотвратили теракт спецслужб Украины на территории республики. Тогда объектом их заинтересованности стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сорванный план ВСУ

Донецкое командование обнародовало секретный документ ВСУ. В нем содержится список целей поражения, расположенных в жилых кварталах Донецка. Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По сути документ представляет собой выписку из таблицы огня и цели поражения для отдельной аэромобильной бригады. ВСУ планировали применить тяжелую артиллерию по Донецку и позициям армии ДНР 6 июля.

Однако несколькими днями ранее разведка ДНР изъяла флешку с документами у военнослужащего горно-пехотной бригады ВСУ, который был задержан в «серой зоне», к северу от Донецка. Тогда-то все и выяснилось. Обстрел тяжелой артиллерии был сорван. В Донецке выразили надежду, что новая информация заинтересует представителей СММ ОБСЕ, которые до конца не верят в скрываемое вооружение ВСУ в зоне АТО.

Киев нагнетает обстановку

Но ВСУ не унывают: сорвали один план — придумают другой. По крайней мере, разведка ДНР обнаружила около 30 артиллерийских орудий украинских силовиков в районах, которые близки к линии соприкосновения в Донбассе. Так, ополченцы установили местоположение и позиции ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка.

И если бы только это направление... В ЛНР тоже не теряют бдительность — ведь ВСУ стягивают в районе села Желобок бронетехнику, реактивную артиллерию, укрепляют позиции. И пока народные республики Донбасса стремятся к миру, Киев продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводить перестановку тяжелого вооружения.

Как заявили в Луганске, подразделения 93-й бригады ВСУ усиливают подразделениями отдельной мотопехотной бригады и националистическими батальонами. А действия Киева ставят целью устроить кровавые провокации с человеческими жертвами и сорвать встречу стран на саммите G-20. Нет саммита — нет обсуждения проблемы Донбасса — нет давления и проблем.

Разгильдяйство в зоне АТО

Киев вообще пустился во все тяжкие: командование ВСУ ко всему прочему еще и обманывать украинцев, скрывая потери в зоне АТО. Например, по официальной версии, потери ВСУ за последнюю неделю составили пять погибших и 19 раненых. Но в Луганске точно знают: погибло минимум 10 человек, еще 30 получили ранения. Многие — по глупости, не слишком осторожно обращаясь с боеприпасами. Взрывы мины в этих условиях — тоже классический сюжет.

Командиры украинской армии не спешат как-то исправлять ситуацию — все равно они получат награды и звания, хотя солдаты и младшие офицеры продолжают гибнуть. А те, кто остается в живых, ведет себя недостойно: часто совершает преступления против мирных граждан. Они могут наехать на чужой автомобиль, вломиться в чужой дом и заниматься разбоем. Не отстают от них и боевики-националисты из «Правого сектора»* (деятельность организации запрещена в РФ), которые призваны в помощь к обескровленной украинской армии.

Дошло до того, что рядовой и офицерский состав ВСУ не изъявляет никакого желания продлевать контракты на военную службу. Воинская дисциплина служащих в ВСУ падает, многие пускаются в самоволки. Согласно печальной статистике, только на прошлой неделе зону АТО самовольно покинули более 30 военнослужащих ВСУ.

* Организация запрещена на территории РФ.